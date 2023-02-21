Ухова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ухов Яков Елисеевич

деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Яков Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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