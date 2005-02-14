Медведев Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.06.1941
Дата смерти14.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 18.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.2005
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Похороны
17.02.2005
Боркино, Санчурский муниципальный район, Кировская область