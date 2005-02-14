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Медведев Юрий Иванович

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

11.06.1941

Дата смерти

14.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1941

Отец: Медведев Иван Гаврилович

Мать: Медведева (Ухова) Зоя Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 18.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.02.2005
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Похороны
17.02.2005
Боркино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

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