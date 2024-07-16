Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна Около 18.12.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.12.1960

Отец: Медведев Юрий Иванович

Мать: Медведева (Конюхова) Римма Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
18.10.1980

Дочь: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Шерстнев Николай Гаврилович

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.08.1984

Дочь: Домрачева (Шерстнева) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Шерстнев Николай Гаврилович

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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