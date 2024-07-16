Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.12.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1980
Дочь: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Шерстнев Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
16.08.1984
Дочь: Домрачева (Шерстнева) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Шерстнев Николай Гаврилович