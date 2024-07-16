Шерстнев Николай Гаврилович 18.05.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Николай Гаврилович

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1958

Отец: Шерстнев Гавриил Павлович

Мать: Шерстнева (Косульникова) Александра Гавриловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
18.10.1980

Дочь: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.08.1984

Дочь: Домрачева (Шерстнева) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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