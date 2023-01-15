Домрачева (Шерстнева) Евгения Николаевна 16.08.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домрачева (Шерстнева) Евгения Николаевна

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Место рождения

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.08.1984

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Около 1960 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1984

Отец: Шерстнев Николай Гаврилович

Мать: Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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