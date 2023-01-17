Шерстнева Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева Александра Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерстнев Гаврил Павлович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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