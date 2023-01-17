Шерстнева Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстнев Гаврил Павлович
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно