Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1980
Крещение
Неизвестно
Крестная: Романова Ираида
Бракосочетание
25.11.2002
Рождение ребёнка
24.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
21.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Андрей Александрович