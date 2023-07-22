Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна 18.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаженова (Шерстнева) Наталья Николаевна

Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна

avatar

Место рождения

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.10.1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Около 1960 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1980

Отец: Шерстнев Николай Гаврилович

Мать: Шерстнева (Медведева) Галина Юрьевна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
Неизвестно
Крестная: Романова Ираида
Бракосочетание
25.11.2002

Муж: Баженов Андрей Александрович

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Андрей Александрович

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Андрей Александрович

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.