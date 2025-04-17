Баженов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения25.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1978
Бракосочетание
25.11.2002
Рождение ребёнка
24.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна