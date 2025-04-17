Баженов Андрей Александрович 25.11.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженов Андрей Александрович

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.11.1978

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1978

Отец: Баженов Александр Иванович

Мать: Баженова Людмила Михайловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
25.11.2002

Жена: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова (Шерстнева) Наталья Николаевна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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