Козлов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1937
Дата смерти27.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937
Отец: Козлов Иван Васильевич
Мать: Козлова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Зоя Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Зоя Арсентьевна
Смерть
27.07.2020