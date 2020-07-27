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Козлов Александр Иванович

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Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.09.1937

Дата смерти

27.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1937

Отец: Козлов Иван Васильевич

Мать: Козлова Анфиса Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Зоя Арсентьевна

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Зоя Арсентьевна

Смерть
27.07.2020
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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