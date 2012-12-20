Козлова (Мертвищева) Зоя Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Мертвищева) Зоя Арсентьевна

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Место рождения

Корляки

Дата рождения

27.12.1928

Дата смерти

20.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.
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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Корляки
Рождение ребёнка
18.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Александр Иванович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Иванович

Смерть
20.12.2012
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