Козлова (Мертвищева) Зоя Арсентьевна
Место рожденияКорляки
Дата рождения27.12.1928
Дата смерти20.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Корляки
Рождение ребёнка
18.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Александр Иванович
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2012