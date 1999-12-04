Козлов Валентин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 16.06.1934
Дата смерти04.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.06.1934
Отец: Козлов Иван Васильевич
Мать: Козлова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 20.04.1958
Рождение ребёнка
Около 20.09.1961
Рождение ребёнка
06.11.1962
Рождение ребёнка
27.12.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Руфина Федоровна
Смерть
04.12.1999