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Козлов Валентин Иванович

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Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 16.06.1934

Дата смерти

04.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.06.1934

Отец: Козлов Иван Васильевич

Мать: Козлова Анфиса Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 20.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Руфина Федоровна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 20.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Руфина Федоровна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Руфина Федоровна

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Руфина Федоровна

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Руфина Федоровна

Смерть
04.12.1999
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
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