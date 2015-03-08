Козлова (Непогодина) Руфина Федоровна
Место рождения
Дата рождения02.09.1938
Дата смерти08.03.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1938
Отец: Непогодин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.04.1958
Рождение ребёнка
Около 20.09.1961
Рождение ребёнка
06.11.1962
Рождение ребёнка
27.12.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2015