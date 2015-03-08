Козлова (Непогодина) Руфина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Непогодина) Руфина Федоровна

Козлова (Непогодина) Руфина Федоровна

avatar

Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

02.09.1938

Дата смерти

08.03.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1938

Отец: Непогодин Федор

Мать: не указана

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 20.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Валентин Иванович

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 20.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Валентин Иванович

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Валентин Иванович

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Валентин Иванович

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Валентин Иванович

Смерть
08.03.2015
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область