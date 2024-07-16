Непогодина (Егина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егин 1
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1938
Дочь: Козлова (Непогодина) Руфина Федоровна
Отец ребёнка: Непогодин Федор Васильевич
Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно