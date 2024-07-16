Непогодина (Егина) Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Непогодина (Егина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егин 1

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непогодин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1938

Дочь: Козлова (Непогодина) Руфина Федоровна

Отец ребёнка: Непогодин Федор Васильевич

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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