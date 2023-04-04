Коган (Каганович, Каган) Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коган (Каганович, Каган) Моисей

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Место рождения

Kabany, Khabno, Kiev Gubernia, Ukraine

Дата рождения

1859

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Каганович Бенцион

Мать: Каганович (Каганович) Геня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каганович Абрам

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Работа или профессия
Неизвестно
оптовый лесоторговец, Прасол (поставщик скота на бойню).
Рождение ребёнка
10.04.1879

Сын: Каганович Яков Маркович

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ланцман (Каганович) Рахиль (Рохля-Лея)

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Каганович Израиль

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Каганович Арон

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Рождение ребёнка
16.10.1888

Сын: Каганович Михаил

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Каганович Юлий Юрий

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1893

Сын: Каганович Лазарь Лейзер

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гавриленко (Каганович) Эмилия Марковна

Мать ребёнка: (Дубинская) Геня

Смерть
1923

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