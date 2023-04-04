Коган (Каганович, Каган) Моисей
Место рожденияKabany, Khabno, Kiev Gubernia, Ukraine
Дата рождения1859
Дата смерти1923
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Каганович Бенцион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каганович Абрам
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Работа или профессия
Неизвестно
оптовый лесоторговец, Прасол (поставщик скота на бойню).
Рождение ребёнка
10.04.1879
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ланцман (Каганович) Рахиль (Рохля-Лея)
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Рождение ребёнка
1884
Сын: Каганович Израиль
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Каганович Арон
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Рождение ребёнка
16.10.1888
Сын: Каганович Михаил
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Рождение ребёнка
1892
Сын: Каганович Юлий Юрий
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Рождение ребёнка
22.11.1893
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гавриленко (Каганович) Эмилия Марковна
Мать ребёнка: (Дубинская) Геня
Смерть
1923