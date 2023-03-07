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Каганович Лазарь Лейзер

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Место рождения

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд

Дата рождения

22.11.1893

Дата смерти

25.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893

Отец: Коган (каганович, Каган) Моисей

Мать: Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Майя

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
25.07.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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