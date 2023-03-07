Каганович Лазарь Лейзер
Место рождения
Дата рождения22.11.1893
Дата смерти25.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893
Отец: Коган (каганович, Каган) Моисей
Мать: Геня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
25.07.1991
Похороны
Неизвестно