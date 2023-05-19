Каганович (Каганович) Геня
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Каганович Кахановитц Лейб
Отец ребёнка: Каганович Бенцион
Рождение ребёнка
1859
Сын: Коган (каганович, Каган) Моисей
Отец ребёнка: Каганович Бенцион
Kabany, Khabno, Kiev Gubernia, Ukraine
Рождение ребёнка
06.11.1861
Дочь: Дубович Дубовик Енте Берка
Отец ребёнка: Каганович Бенцион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каганович Вульф Бенционович
Отец ребёнка: Каганович Бенцион
Смерть
Неизвестно