Каганович Бенцион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганович Бенцион

Место рождения

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Каганович Кахановитц Лейб

Мать ребёнка: Каганович Геня

Рождение ребёнка
1859

Сын: Коган (каганович, Каган) Моисей

Мать ребёнка: Каганович Геня

Kabany, Khabno, Kiev Gubernia, Ukraine
Рождение ребёнка
06.11.1861

Дочь: Дубович Дубовик Енте Берка

Мать ребёнка: Каганович Геня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каганович Вульф Бенционович

Мать ребёнка: Каганович Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Смерть
Неизвестно
Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд