Каганович Бенцион
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Каганович Кахановитц Лейб
Мать ребёнка: Каганович Геня
Рождение ребёнка
1859
Сын: Коган (каганович, Каган) Моисей
Мать ребёнка: Каганович Геня
Kabany, Khabno, Kiev Gubernia, Ukraine
Рождение ребёнка
06.11.1861
Дочь: Дубович Дубовик Енте Берка
Мать ребёнка: Каганович Геня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каганович Вульф Бенционович
Мать ребёнка: Каганович Геня
Смерть
Неизвестно