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Каганович Арон
Каганович Арон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1888
Пол
Мужской
Отец
Коган (каганович, Каган) Моисей
1859 г.р.
Мать
(Дубинская) Геня
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец:
Коган (каганович, Каган) Моисей
Мать:
Геня
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