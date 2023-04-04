Каганович Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганович Арон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Коган (каганович, Каган) Моисей

Мать: Геня

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