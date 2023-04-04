(Дубинская) Геня
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Дубинский Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каганович Абрам
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
10.04.1879
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ланцман (Каганович) Рахиль (Рохля-Лея)
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
1884
Сын: Каганович Израиль
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Каганович Арон
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
16.10.1888
Сын: Каганович Михаил
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
1892
Сын: Каганович Юлий Юрий
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
22.11.1893
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гавриленко (Каганович) Эмилия Марковна
Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Смерть
1933