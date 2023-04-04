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(Дубинская) Геня

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Место рождения

Чернобыль, Київська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Дубинский Иосиф

Мать: не указана

Чернобыль, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каганович Абрам

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Рождение ребёнка
10.04.1879

Сын: Каганович Яков Маркович

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ланцман (Каганович) Рахиль (Рохля-Лея)

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Каганович Израиль

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Каганович Арон

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Рождение ребёнка
16.10.1888

Сын: Каганович Михаил

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Каганович Юлий Юрий

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1893

Сын: Каганович Лазарь Лейзер

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гавриленко (Каганович) Эмилия Марковна

Отец ребёнка: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Смерть
1933

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