Каганович Юлий Юрий
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти31.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Мать: (Дубинская) Геня
Работа или профессия
Неизвестно
1-й секретарь Горьковского горкома и обкома ВКП(б), 1-й заместитель Наркома внешней торговли СССР
Место жительства
После 1907
Гомель, Гомельская область
Место жительства
После 1907
Место жительства
После 1925
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
31.07.1962
Похороны
Неизвестно