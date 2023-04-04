Каганович Юлий Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаганович Юлий Юрий

Каганович Юлий Юрий

avatar

Место рождения

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

31.07.1962

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Мать: (Дубинская) Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
1-й секретарь Горьковского горкома и обкома ВКП(б), 1-й заместитель Наркома внешней торговли СССР
Место жительства
После 1907
Гомель, Гомельская область
Место жительства
После 1907
Место жительства
После 1925
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
31.07.1962
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.