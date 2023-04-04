Каганович Михаил
Место рождения
Дата рождения16.10.1888
Дата смерти01.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888
Отец: Коган (Каганович, Каган) Моисей
Мать: (Дубинская) Геня
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Fikhtengolts (Каганович) Юлия
Мать ребёнка: Каганович (Вальтер) Цицилия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каганович Леонид
Мать ребёнка: Каганович (Вальтер) Цицилия
Смерть
01.07.1941
Похороны
Неизвестно