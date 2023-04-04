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Каганович Михаил

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Место рождения

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд

Дата рождения

16.10.1888

Дата смерти

01.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888

Отец: Коган (Каганович, Каган) Моисей

Мать: (Дубинская) Геня

Диброва, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каганович (Вальтер) Цицилия

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Fikhtengolts (Каганович) Юлия

Мать ребёнка: Каганович (Вальтер) Цицилия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Каганович Леонид

Мать ребёнка: Каганович (Вальтер) Цицилия

Смерть
01.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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