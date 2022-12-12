город Чернобыль, город Чернобыль, Київська область (на 2018) — Familio

Чернобыль

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Чернобыльская волость
934. Чернобыль, местечко бывшее владельческое, при впадении р. Уши в р. Припеть, дворов 267, жителей 1755, волостное правление (уездный город в 140 верстах), 2 церкви пра Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10998Чорнобильмістомісто районного підпорядкуванняр-н Іванківськийрайонна рада Іванківська
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