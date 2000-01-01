Колесова (Колесова) Марфа Фёдоровна
Место рожденияKachanishki
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Колесов Фёдор Карпович
Мать: Колесова Марина
Kachanishki
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Елагина Анна Ермалаевна
Отец ребёнка: Колесов Ермалай
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колесов Лазарь Ермолаевич
Отец ребёнка: Колесов Ермалай
Kachanishki
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Тамилина Агафья Ермалаевна
Отец ребёнка: Колесов Ермалай
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Колесова Алёна Ермалаевна
Отец ребёнка: Колесов Ермалай
Kachanishki
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Ермалаевна
Отец ребёнка: Колесов Ермалай
Kachanishki
Работа или профессия
Неизвестно