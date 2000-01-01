Колесова (Колесова) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Колесова) Марфа Фёдоровна

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Место рождения

Kachanishki

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Колесов Фёдор Карпович

Мать: Колесова Марина

Kachanishki
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Елагина Анна Ермалаевна

Отец ребёнка: Колесов Ермалай

Рождение ребёнка
1790

Сын: Колесов Лазарь Ермолаевич

Отец ребёнка: Колесов Ермалай

Kachanishki
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Тамилина Агафья Ермалаевна

Отец ребёнка: Колесов Ермалай

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Колесова Алёна Ермалаевна

Отец ребёнка: Колесов Ермалай

Kachanishki
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Ермалаевна

Отец ребёнка: Колесов Ермалай

Kachanishki
Работа или профессия
Неизвестно
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