Колесов Лазарь Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Лазарь Ермолаевич

Колесов Лазарь Ермолаевич

avatar

Место рождения

Kachanishki

Дата рождения

1790

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Колесов Ермалай

Мать: Колесова Марфа Фёдоровна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Зубкова Евдокия Лазаревна

Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колесов Ларион Лазаревич

Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1830

Сын: Колесов Ефрем Лазаревич

Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Лазаревна

Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Лазаревна

Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колесов Тимофей Лазаревич

Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна

Pavkshtely
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1854
Kachanishki
Похороны
Неизвестно
Apidomy
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close