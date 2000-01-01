Колесов Лазарь Ермолаевич
Место рожденияKachanishki
Дата рождения1790
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Колесов Ермалай
Мать: Колесова Марфа Фёдоровна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Зубкова Евдокия Лазаревна
Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Лазаревна
Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Лазаревна
Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1835
Сын: Колесов Тимофей Лазаревич
Мать ребёнка: Колесова Ефимия Яковлевна
Pavkshtely
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1854
Kachanishki
Похороны
Неизвестно
Apidomy