Колесов Ермалай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Ермалай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Около 1810

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Елагина Анна Ермалаевна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Колесов Лазарь Ермолаевич

Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Тамилина Агафья Ермалаевна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Колесова Алёна Ермалаевна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна

Kachanishki
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Ермалаевна

Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна

Kachanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1810
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