Колесов Ермалай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиОколо 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Елагина Анна Ермалаевна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колесов Лазарь Ермолаевич
Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Тамилина Агафья Ермалаевна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Колесова Алёна Ермалаевна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна
Kachanishki
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Ермалаевна
Мать ребёнка: Колесова Марфа Фёдоровна
Kachanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1810