Елагина (Колесова) Анна Ермалаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Колесов Ермалай
Мать: Колесова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ефимия Осиповна
Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно