Елагина (Колесова) Анна Ермалаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Колесова) Анна Ермалаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Колесов Ермалай

Мать: Колесова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Елагин Елисей Осипович

Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Елагин Василий Осипович

Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ефимия Осиповна

Отец ребёнка: Елагин Осип Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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