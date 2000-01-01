Тамилина (Колесова) Агафья Ермалаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамилина (Колесова) Агафья Ермалаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Колесов Ермалай

Мать: Колесова Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тамилин Митрофан Фёдорович

Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович

Belyanishki
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тамилин Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович

Belyanishki
Рождение ребёнка
1833

Сын: Тамилин Давид Фёдорович

Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович

Belyanishki
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович

Belyanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
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