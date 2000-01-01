Тамилина (Колесова) Агафья Ермалаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Колесов Ермалай
Мать: Колесова Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тамилин Митрофан Фёдорович
Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович
Belyanishki
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тамилин Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович
Belyanishki
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович
Belyanishki
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Тамилин Фёдор Михайлович
Belyanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus