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Тамилин Тимофей Фёдорович

Место рождения

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тамилин Фёдор Михайлович

Мать: Тамилина Агафья Ермалаевна

Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тамилин Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1852

Сын: Тамилин Филимон Тимофеевич

Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тамилин Фома Тимофеевич

Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария (Марфа) Тимофеевна

Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1860

Сын: Тамилин Ульян Тимофеевич

Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Смерть
Неизвестно
Margumiškis, Vilnius County Lithuania