Тамилин Тимофей Фёдорович
Место рожденияBelyanishki, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Belyanishki, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тамилин Кузьма Тимофеевич
Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1852
Сын: Тамилин Филимон Тимофеевич
Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария (Марфа) Тимофеевна
Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Тамилина Анастасия Ивановна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Смерть
Неизвестно
Margumiškis, Vilnius County Lithuania