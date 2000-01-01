Колесова (Колесова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Колесов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Карпович
Kachanishki
Рождение ребёнка
1745
Сын: Колесов Малафей Фёдорович
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Карпович
Kachanishki
Рождение ребёнка
1755
Сын: Колесов Парамон Фёдорович
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Карпович
Kachanishki
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Карпович
Kachanishki
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Колесова Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Карпович
Kachanishki
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Карпович
Kachanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Kachanishki