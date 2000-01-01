Колесов Фёдор Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Колесов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Колесова Марина
Kachanishki
Рождение ребёнка
1745
Сын: Колесов Малафей Фёдорович
Мать ребёнка: Колесова Марина
Kachanishki
Рождение ребёнка
1755
Сын: Колесов Парамон Фёдорович
Мать ребёнка: Колесова Марина
Kachanishki
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Колесова Марина
Kachanishki
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Колесова Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Колесова Марина
Kachanishki
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Колесова Марина
Kachanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1800
Kachanishki