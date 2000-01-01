Колесов Фёдор Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Фёдор Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Колесов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Марина

Kachanishki
Рождение ребёнка
1745

Сын: Колесов Малафей Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Марина

Kachanishki
Рождение ребёнка
1755

Сын: Колесов Парамон Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Марина

Kachanishki
Рождение ребёнка
1765

Сын: Колесов Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Марина

Kachanishki
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Колесова Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Марина

Kachanishki
Рождение ребёнка
1775

Сын: Колесов Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Марина

Kachanishki
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1800
Kachanishki
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