Прокофий Федоров
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Федор Иванов
Мать: Агафья Евстратова
НП ?
Бракосочетание
12.01.1746 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1753
Сын: Харитон Прокофьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Евдокимова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никита Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван ст. Прокофьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Евдокимова
Бракосочетание
Около 1770
Жена: Степанида Фролова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Агафья Прокофьева
Мать ребёнка: Степанида Фролова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Прокофьева
Мать ребёнка: Степанида Фролова
Рождение ребёнка
08.05.1776 ст.
Сын: Иван мл. Прокофьев
Мать ребёнка: Степанида Фролова
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-ZX3?i=192&cc=1921824 "Иоан"
Рождение ребёнка
1777
Сын: Митрофан Прокофьев
Мать ребёнка: Степанида Фролова
Рождение ребёнка
03.02.1779 ст.
Дочь: Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Степанида Фролова
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Смерть
1792