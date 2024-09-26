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Прокофий Федоров

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1735

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Федор Иванов

Мать: Агафья Евстратова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
НП ?
Бракосочетание
12.01.1746 ст.

Жена: Авдотья (Евдокия) Евдокимова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1753

Сын: Харитон Прокофьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Евдокимова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Никита Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван ст. Прокофьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Евдокимова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
Около 1770

Жена: Степанида Фролова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Агафья Прокофьева

Мать ребёнка: Степанида Фролова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Прокофьева

Мать ребёнка: Степанида Фролова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
08.05.1776 ст.

Сын: Иван мл. Прокофьев

Мать ребёнка: Степанида Фролова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-ZX3?i=192&cc=1921824 "Иоан"
Рождение ребёнка
1777

Сын: Митрофан Прокофьев

Мать ребёнка: Степанида Фролова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
03.02.1779 ст.

Дочь: Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Степанида Фролова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Смерть
1792
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

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