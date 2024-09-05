Степанида Фролова
Место рожденияМожайцево
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Фрол Яковлев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Прокофий Федоров
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Агафья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Федоров
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Федоров
Рождение ребёнка
08.05.1776 ст.
Сын: Иван мл. Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Федоров
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-ZX3?i=192&cc=1921824 "Иоан"
Рождение ребёнка
1777
Сын: Митрофан Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Федоров
Рождение ребёнка
03.02.1779 ст.
Дочь: Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Федоров
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Смерть
Неизвестно