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Степанида Фролова

Место рождения

Можайцево

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1726 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Фрол Яковлев

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1770

Муж: Прокофий Федоров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Агафья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Федоров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Федоров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
08.05.1776 ст.

Сын: Иван мл. Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Федоров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-ZX3?i=192&cc=1921824 "Иоан"
Рождение ребёнка
1777

Сын: Митрофан Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Федоров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
03.02.1779 ст.

Дочь: Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Федоров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-8DX?i=202&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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