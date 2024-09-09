Агафья Прокофьева
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Прокофий Федоров
Мать: Степанида Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Вахромеев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Осип (Иосиф) Андреев
Отец ребёнка: Андрей Вахромеев
Рождение ребёнка
08.01.1806 ст.
Сын: Емельян Андреев
Отец ребёнка: Андрей Вахромеев
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-G9T?i=303&cc=1921824
Смерть
Неизвестно