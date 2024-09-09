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Агафья Прокофьева

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Прокофий Федоров

Мать: Степанида Фролова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Вахромеев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Осип (Иосиф) Андреев

Отец ребёнка: Андрей Вахромеев

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
08.01.1806 ст.

Сын: Емельян Андреев

Отец ребёнка: Андрей Вахромеев

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-G9T?i=303&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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