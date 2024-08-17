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Митрофан Прокофьев

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Прокофий Федоров

Мать: Степанида Фролова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Митрофанов

Мать ребёнка: Ульяна Исаева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Исаева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гордей Митрофанов

Мать ребёнка: Ульяна Исаева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
12.04.1806 ст.

Дочь: Александра Митрофанова

Мать ребёнка: Ульяна Исаева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-G3P?i=304&cc=1921824
Рождение ребёнка
1809

Сын: Матвей Митрофанов

Мать ребёнка: Ульяна Исаева

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
Неизвестно

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