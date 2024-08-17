Митрофан Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Прокофий Федоров
Мать: Степанида Фролова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Митрофанов
Мать ребёнка: Ульяна Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Исаева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гордей Митрофанов
Мать ребёнка: Ульяна Исаева
Рождение ребёнка
12.04.1806 ст.
Дочь: Александра Митрофанова
Мать ребёнка: Ульяна Исаева
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNB-G3P?i=304&cc=1921824
Рождение ребёнка
1809
Сын: Матвей Митрофанов
Мать ребёнка: Ульяна Исаева
Смерть
Неизвестно