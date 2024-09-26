Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
НП ? от Безобразовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Евстратова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Сидор Федоров
Мать ребёнка: Агафья Евстратова
НП ?
Рождение ребёнка
1735
Сын: Прокофий Федоров
Мать ребёнка: Агафья Евстратова
НП ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Роман Федоров
Мать ребёнка: Агафья Евстратова
Смерть
1761