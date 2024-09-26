Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

НП ? от Безобразовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Евстратова

Рождение ребёнка
1727

Сын: Сидор Федоров

Мать ребёнка: Агафья Евстратова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
НП ?
Рождение ребёнка
1735

Сын: Прокофий Федоров

Мать ребёнка: Агафья Евстратова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
НП ?
Рождение ребёнка
1740

Сын: Роман Федоров

Мать ребёнка: Агафья Евстратова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
1761
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

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