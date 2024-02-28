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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11353Иворское, с. вл.при пруде и колодце.112028124140Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Старицкий уезд
С. Иворовское и Д. Костромино30Фед. Петр. Крашенинников2332149
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
132. Иворовское, село бывшее владельческое, дворов 45, жителей 260, церковь православная
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
15Иверовское641
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109630Иверовскоедеревня56°36'35°01'O-36-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28653418271д Иверовскоедеревня