Агафья Евстратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Евстратова

Агафья Евстратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1727

Сын: Сидор Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
НП ?
Рождение ребёнка
1735

Сын: Прокофий Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
НП ?
Рождение ребёнка
1740

Сын: Роман Федоров

Отец ребёнка: Федор Иванов

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
1769
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.