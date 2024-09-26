Агафья Евстратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1769
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Сидор Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
НП ?
Рождение ребёнка
1735
Сын: Прокофий Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
НП ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Роман Федоров
Отец ребёнка: Федор Иванов
Смерть
1769