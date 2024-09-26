Авдотья (Евдокия) Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1746 ст.
Муж: Прокофий Федоров
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1753
Сын: Харитон Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Федоров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван ст. Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Федоров
Смерть
После 1762