Авдотья (Евдокия) Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Евдокимова

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1746 ст.

Муж: Прокофий Федоров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1753

Сын: Харитон Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Федоров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван ст. Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Федоров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
После 1762
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

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