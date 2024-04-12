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Перваков Кузьма Малафеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Перваков Малафей Феофилов

Мать: Первакова Софья Панфилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Перваков Сысой Кузьмин

Мать ребёнка: Марина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Перваков Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Марина Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Перваков Ванифатий Кузьмин

Мать ребёнка: Марина Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Перваков Артемий Кузьмин

Мать ребёнка: Марина Сергеева

Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Перваков Ануфрий Кузьмин

Мать ребёнка: Марина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1744
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-... Показать все
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