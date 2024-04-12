Перваков Кузьма Малафеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: Марина Сергеева
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: Марина Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Перваков Ванифатий Кузьмин
Мать ребёнка: Марина Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Марина Сергеева
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Марина Сергеева
Смерть
После 1744
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-... Показать все