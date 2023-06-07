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Перваков Артемий Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1726

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Перваков Кузьма Малафеев

Мать: Марина Сергеева

Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (.... Показать все
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марья Артемьева

Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина

Рождение ребёнка
1736

Сын: Перваков Ермолай Артемьев

Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Меланья Артемьева

Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина

Рождение ребёнка
1741

Сын: Перваков Дей Артемьев

Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина

Бракосочетание
20.02.1742

Жена: Первакова Фекла Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина

Смерть
После 1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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