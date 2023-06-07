Перваков Артемий Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1726
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Перваков Кузьма Малафеев
Мать: Марина Сергеева
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (.... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марья Артемьева
Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина
Рождение ребёнка
1736
Сын: Перваков Ермолай Артемьев
Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Меланья Артемьева
Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина
Бракосочетание
20.02.1742
Жена: Первакова Фекла Иванова
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1726
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина