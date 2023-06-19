Первакова Фекла Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиМежду 1744 и 1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1742
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Смерть
Между 1744 и 1748
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина