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Первакова Фекла Иванова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Между 1744 и 1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
20.02.1742

Муж: Перваков Артемий Кузьмин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина | ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Смерть
Между 1744 и 1748
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина