Марина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Перваков Сысой Кузьмин

Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Перваков Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Перваков Ванифатий Кузьмин

Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Перваков Артемий Кузьмин

Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев

Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Перваков Ануфрий Кузьмин

Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
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