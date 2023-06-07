Марина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Перваков Ванифатий Кузьмин
Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1715
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Перваков Кузьма Малафеев