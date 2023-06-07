Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марья Артемьева
Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин
Рождение ребёнка
1736
Сын: Перваков Ермолай Артемьев
Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Меланья Артемьева
Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1742
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина