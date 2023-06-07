Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первакова 1-ая жена Артемия Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1742

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марья Артемьева

Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин

Рождение ребёнка
1736

Сын: Перваков Ермолай Артемьев

Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Меланья Артемьева

Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин

Рождение ребёнка
1741

Сын: Перваков Дей Артемьев

Отец ребёнка: Перваков Артемий Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Артемий Кузьмин

Смерть
Около 1742
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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