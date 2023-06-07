Перваков Ванифатий Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Ванифатий Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1672 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Перваков Кузьма Малафеев

Мать: Марина Сергеева

Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Фома Ванифатиев

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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