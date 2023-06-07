Перваков Ванифатий Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Перваков Кузьма Малафеев
Мать: Марина Сергеева
Место жительства
1719
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Фома Ванифатиев
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Смерть
Неизвестно
Коломенский уезд, д. Тимшина