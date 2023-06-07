Перваков Малафей Феофилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1705
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перваков Феофил
Мать: Первакова Жена Феофила
Рождение ребёнка
Около 1664
Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1669
Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова
Место жительства
1677
Коломенский уезд, деревня Тимшина | РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова
Рождение ребёнка
1696
Сын: Перваков Аркадий Малафеев
Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова
Смерть
До 1705
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.