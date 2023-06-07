Перваков Малафей Феофилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Малафей Феофилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1705

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перваков Феофил

Мать: Первакова Жена Феофила

Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Перваков Корнил Малафеев

Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Перваков Кузьма Малафеев

Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1677
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, деревня Тимшина | РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
1679

Сын: Перваков Семен Малафеев

Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Перваков Иван Малафеев

Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Перваков Аркадий Малафеев

Мать ребёнка: Первакова Софья Панфилова

Смерть
До 1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
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