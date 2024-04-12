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Перваков Сысой Кузьмин

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Около 1766

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Перваков Кузьма Малафеев

Мать: Марина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Софья Сысоева

Мать ребёнка: Первакова Варвара Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Елена Сысоева

Мать ребёнка: Первакова Варвара Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Дедова Ирина Сысоева

Мать ребёнка: Первакова Варвара Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Варвара Григорьева

Смерть
Около 1766
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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