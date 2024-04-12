Перваков Сысой Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиОколо 1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Перваков Кузьма Малафеев
Мать: Марина Сергеева
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Софья Сысоева
Мать ребёнка: Первакова Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Елена Сысоева
Мать ребёнка: Первакова Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Дедова Ирина Сысоева
Мать ребёнка: Первакова Варвара Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1766
Коломенский уезд, д. Тимшина