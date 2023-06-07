Первакова Софья Панфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1635
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664
Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов
Рождение ребёнка
Около 1669
Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов
Рождение ребёнка
1679
Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов
Рождение ребёнка
Около 1685
Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов
Рождение ребёнка
1696
Сын: Перваков Аркадий Малафеев
Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1715
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина