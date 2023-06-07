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Первакова Софья Панфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Перваков Корнил Малафеев

Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Перваков Кузьма Малафеев

Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Перваков Семен Малафеев

Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов

Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Перваков Иван Малафеев

Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Перваков Аркадий Малафеев

Отец ребёнка: Перваков Малафей Феофилов

Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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