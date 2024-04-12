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Перваков Корнил Малафеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Перваков Малафей Феофилов

Мать: Первакова Софья Панфилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Перваков Прокофий Корнилов

Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова

Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Катерина Корнилова

Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Перваков Аника Корнилов

Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Матрона Корнилова

Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
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