Перваков Корнил Малафеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Рождение ребёнка
1700
Сын: Перваков Прокофий Корнилов
Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Катерина Корнилова
Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Матрона Корнилова
Мать ребёнка: Первакова Федора Викулова
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Смерть
После 1719
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина