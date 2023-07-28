Перваков Иван Малафеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Смерть
После 1719