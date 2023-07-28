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Перваков Иван Малафеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Перваков Малафей Феофилов

Мать: Первакова Софья Панфилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Матрона Гаврилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Смерть
После 1719