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Перваков Семен Малафеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Перваков Малафей Феофилов

Мать: Первакова Софья Панфилова

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Ульяна Семенова

Мать ребёнка: Первакова Дарья Анкудинова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Акилина Семенова

Мать ребёнка: Первакова Дарья Анкудинова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Авдотья (Евдокия) Семенова

Мать ребёнка: Первакова Дарья Анкудинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Дарья Анкудинова

Смерть
Неизвестно
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