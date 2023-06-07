Перваков Семен Малафеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Ульяна Семенова
Мать ребёнка: Первакова Дарья Анкудинова
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Акилина Семенова
Мать ребёнка: Первакова Дарья Анкудинова
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Авдотья (Евдокия) Семенова
Мать ребёнка: Первакова Дарья Анкудинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно